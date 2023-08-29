Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin yeni görev yeri Kurtalan ilçesine gitmeden önce veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Veda turu kapsamında Kaymakam Serin; Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi Başhekimliğine veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Veda turları hakkında Sarıkaya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Resmi Gazetenin 24 Ağustos 2023 Perşembe gün ve 32289 sayılı nüshasında yayınlanan Kaymakamlar kararnamesiyle Siirt’in Kurtalan ilçesine atanan Kaymakamımız Sayın Samet Serin veda turlarına başladı. Kaymakamımız Sayın Serin, Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi Başhekimliğine veda ziyaretlerinde bulundu. Kaymakamımız, veda ziyaretinde bulunduğu kurumların yönetici ve personellerine teşekkür edip; kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi” ifadelerine yer verdi. Melike Aslı Arslan