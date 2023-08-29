Saraykent ilçesinde birçok proje hayata geçiren Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, yeni görev yerine gitmeden önce “Saraykent’ten Çad’a Uzanan Kardeşlik” Projesini tamamladığını söyleyerek açıklamada bulundu.

“Saraykent’ten Çad’a Uzanan Kardeşlik” Projesi kapsamında Djougana Köyü’nde kapsamlı bir su kuyusunun da açılacağını söyleyen Açıkgöz, dünyada yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için başlattığı projesini tamamladığını duyurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi’nin hayata geçireceği projeyle Çad’ın Hadjer Lamis Bölgesinde Haraz-Albiar Kaymakamlığına bağlı Mani alt düzey Kaymakamlığında bulunan Djougana Köyü’nde kapsamlı bir su kuyusu açılacağını kaydeden Açıkgöz, açılan kuyunun, Saraykent’ten Afrika’ya uzanan bir kardeşlik köprüsü olacağını aktardı.

Proje için emek harcayan, katkı sağlayan ve destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür eden Açıkgöz, “Yozgat’ımızın ve Saraykent’imizin ismini, buradan binlerce kilometre uzakta yaşatacak ve yıllarca oradaki insanlara hizmet verecek inşallah” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla alakalı bilgi veren Açıkgöz, “Dünyada susuzluk ve suya bağlı bulaşıcı hastalıklar sebebiyle en çok ölümün yaşandığı yer hala Afrika kıtası. Yine çocuk ölümleri açısından da maalesef Afrika dünyada zirvede… İstatistiklere bakıldığında yaşama şansı en düşük çocuklar; Çad, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşıyor. Bu ülkelerde doğan her sekiz çocuktan biri maalesef beş yaşını göremiyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; Almanya’da beş yaşın altındaki ölümlerde bu oran 250 çocukta bir. Yani yaklaşık 32 kat yüksek bir ölüm oranı var. Saraykent Kaymakamlığı olarak başlattığımız projede sona gelindi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi’nin hayata geçireceği projeyle Çad’ın Hadjer Lamis Bölgesinde Haraz-Albiar Kaymakamlığına bağlı Mani alt düzey Kaymakamlığında bulunan Djougana Köyü’nde kapsamlı bir su kuyusu açılacak. Bu kuyu, Saraykent’ten Afrika’ya uzanan bir kardeşlik köprüsü olacak. Yozgat’ımızın ve Saraykent’imizin ismini, buradan binlerce kilometre uzakta yaşatacak ve yıllarca oradaki insanlara hizmet verecek inşallah. Gayemiz sadece bir kuyu açmak değil. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: ‘Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar’ diyor. İşte bu proje kapsamında, bu hadisi şerifin içerdiği derin manayı daha iyi hissedeceğiz. Yozgatlıların ve Saraykentlilerin ne kadar cömert olduğunu Aşevi Projemizde görmüştük. Şimdi bu projeyle tekrar görme imkânı bulduk. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine tayinimin çıkması sebebiyle görev süremin tamamlanmak üzere olduğu bugünlerde cömertlikte zirve bir ilçede çalışmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Proje için emek harcayan, katkı sağlayan ve destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TİKA Başkanımız Sayın Serkan Kayalar Beyefendiye ilk günden bu yana projemizi hayata geçirme noktasındaki destekleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz, projemizi şimdiden hayırlara vesile kılsın. Daima iyilerle ve iyiliklerle anılmak temennisiyle” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan