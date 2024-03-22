Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Ramazan ayında kurum ziyaretlerine devam eden Kaymakam Demir, ilk olarak İlçe Devlet Hastanesini daha sonra ise İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulama noktasını ziyaret etti.

Hastanenin genel durumu hakkında bilgi alan Demir, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum yöneticileri ile birlikte hastanede incelemelerde bulunan Demir, daha sonra hastanede tedavi gören hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Demir, vatandaşın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmeleri için her türlü imkânın sağlandığını söyledi.

“VATANDAŞLARI UYARDI”

Demir, vatandaşların trafik kuralarına uymaları konusunda uyardı.

Ramazan ayında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasına katılan Kaymakam Demir, vatandaşlarımız ile sohbet ederek onlara kurallara uyulması konusunda uyarılarını ve tavsiyelerini ileterek, ekiplerimize de görevinde başarılar diledi.