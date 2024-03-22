Yozgat namaz vakitleri 22 Mart 2024 Cuma Yozgat namaz vakitleri 22 Mart 2024 Cuma

Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Ramazan ayında kurum ziyaretlerine devam eden Kaymakam Demir, ilk olarak İlçe Devlet Hastanesini daha sonra ise İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulama noktasını ziyaret etti.

Kaymakamdan Kurum Ziyareti 1

Hastanenin genel durumu hakkında bilgi alan Demir, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum yöneticileri ile birlikte hastanede incelemelerde bulunan Demir, daha sonra hastanede tedavi gören hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakamdan Kurum Ziyareti 3

Kaymakam Demir, vatandaşın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmeleri için her türlü imkânın sağlandığını söyledi.

“VATANDAŞLARI UYARDI”

Demir, vatandaşların trafik kuralarına uymaları konusunda uyardı.

Kaymakamdan Kurum Ziyareti 2

Ramazan ayında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasına katılan Kaymakam Demir, vatandaşlarımız ile sohbet ederek onlara kurallara uyulması konusunda uyarılarını ve tavsiyelerini ileterek, ekiplerimize de görevinde başarılar diledi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan