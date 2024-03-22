Yozgat’ta iş insanı Hanifi Kızıltaş Ramazan ayında domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsaktan oluşan sebze yardımında bulundu. 

Yardım Izdiham (5)

Yaklaşık 2 bin kişiye sebze yardımında bulunan Kızıltaş, Fatih Cami önünde vatandaşlara domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsak yardımı yaptı.

Yozgat’ta Ramazan ayı için dağıtımı yapılan yiyecek yardımına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Yardım Izdiham (3)

Cuma namazı sonrası Fatih Cami önünde biriken kalabalık, yardımın başlamasıyla domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsaktan oluşan iki kamyon sebze yardımını alabilmek için yoğun çaba gösterdi. 

Hanefi Kızıltaş

Yardımla alakalı bir açıklama yapan Yozgatlı İş İnsanı Hanifi Kızıltaş, “Ramazan ayı sonuna kadar bu tür yardımlarımız olacak. İnsanların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Sarımsak, domates, patates, salatalık gibi malzemelerden oluşan gıdaları vatandaşlarımıza dağıttık. Vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum. Kardeşlik bağını güçlendirdiğimiz, sevincini ruhumuzda hissettiğimiz Ramazan ayında, vatandaşlarımıza bir nebze olsun destekte bulunduysak ne mutlu bize. Ramazan ayı Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz ay” diye konuştu. 

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Yardım Izdiham (4)

Yardım alan vatandaşlar ise yapılan yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi