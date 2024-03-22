Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Gül Meydan Yıldız yürütücüsü olduğu “Yozgat Tarihi Ticaret Merkezinde Kentsel Kimlik, Kentsel Koruma ve Afet Bağlamında Bütünleşik Koruma Planı Önerisi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Doç. Dr. Seçil Gül Meydan Yıldız’ı tebrik ederek başarıların devamını diledi.