Sarıkaya Halkı Sabah Namazında Buluşuyor

İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’in sohbetiyle başlayan program hafızlık eğitimi alan öğrencilerin okudukları aşırlarla devam ediyor. İlçe Müftüsü Elveren’in imametinde sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat ve dualar yapılıyor. Programın son bölümünde hayırsever vatandaşlarca hazırlanan çorbalar, cami cemaatine ikram ediliyor.

Yemek duasıyla sona eren programın ardından açıklamalarda bulunan Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın cemaatimizin daha çok kaynaşmasına, toplu aminlerin söylenmesine, Yüce Rabbimizin kelamının okunmasına, daha çok zikir yapmak ve yeni güne hayırlı ve bereketli bir başlangıç yapmak adına başlattığı proje Sarıkaya ‘da da düzenli olarak uygulanmaktadır. Özellikle esnafımız dualar sırasında bereketli ve helal kazançlar temennisinin dile getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmektedirler. Bay-bayan, küçük-büyük pek çok vatandaşımız programlara iştirak edip müftülüğümüze ve ikram sahibi cömert kardeşlerimize bu birleştirici ve kaynaştırıcı faaliyetler sebebiyle tebrik ve teşekkürlerini iletmektedirler. İçerisinde bulunduğumuz bereketli üç aylarda bu programların yapılmasında bizleri maddi olarak destekleyen ve dualarıyla da azmimizi kuvvetlendiren değerli hayırsever kardeşlerimize de teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

Cami cemaatlerinden esnaf Abdullah Karataş ise, ilçelerinde düzenlenen sabah namazı buluşmaları programından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçe müftüsü Elveren’e teşekkür etti. Karataş, esnaf olarak program sonrası ikramlara destek olduklarını da belirterek, bu programlar sayesinde ilçe halkının birlik ve beraberliğin güçlendiğini söyledi.