31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Sarıkaya Belediye Başkanı seçilen Osman Gözan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Belediye Başkanı Osman Gözan, yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen ve hayırlı olsun ziyaretine gelen herkese teşekkürlerini sundu.

Sarıkaya Belediyesi Hizmet Binası önünde vatandaşlara hitap eden Gözan, Sarıkaya'nın hak ettiği hizmetleri alması için canla başla mücadele edeceğini dile getirdi.

Gözan, “Buraya kadar geldiğiniz için bizi onurlandırdığınız için bizimle olduğunuz için Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İnşallah bu beş yıl içerisinde çok güzel işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. İlçemizi göç eden değil göç alan bir yer haline getirmek için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız çünkü kaybedecek bir dakikamız bile yok. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.