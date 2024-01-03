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Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilsem Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda örgün eğitim kurumlarına devam eden genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları amaçlandı.

Saraykent Şehit Mustafa Eser Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yusuf Ünal ve kurum rehber öğretmeni Sema Yüksel tarafından ilkokul yöneticileri, ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri bilgilendirildi.

Toplantıya katılan Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, yetenekli öğrencilerin gözlemlenmesi ve tanılanması sürecinde sınıf öğretmenlerine büyük görev düştüğünü belirterek, eğitim veren Sorgun BİLSEM öğretmen ve yöneticilerine teşekkür etti.