Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Köy ziyaretleri kapsamında Çiçekli köyüne giden Kaymakam Osman Kurt, burada yapımı devam eden yol ve parke yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme esnasında Kaymakam Osman Kurt’a, İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Yılmaz, köy muhtarı Raif Dursun ve köy sakinlerinden İbrahim Gencer eşlik etti.

Kaymakam Kurt, yapımı devam eden yol ve parke yapımı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Köy halkıyla da buluşan Kurt, istek ve önerilerin dinledi.