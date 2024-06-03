Vali makam toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz katıldı.

“YOZGAT’A HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Burada bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve insanlarımızın desteği ile Yozgat’ta güzelliklere imza atmaya her yeni gün bir proje, he yeni gün yeni bir hizmetin altına imza atmaya devam ediyoruz. KOP Başkanlığımız beraber yürüteceğimiz projelerinin imza sürecinde buradayız. Projelerle birlikte yaklaşık 37 milyonluk bir yatırım ilimizde insanımızın hizmetine dönüşecek. Bu vesileyle KOP Başkanlığımıza emek veren arkadaşlarımıza, İl Özel İdaremize ve gerçekten ilimize katkı sunacak projeleri hazırlamasında emeği geçen hemşehrilerimize ve insanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“YOZGAT ÖNEMLİ İLLERİN ARASINDA”

KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ise, “Yozgat KOP İdaresinin en önemli illerinden, en önemli destek kalemlerini sunduğumuz illerimizden bir tanesi. Bu sene Allah nasip ederse sayın valimizle birlikte imzaladığımız protokolle birlikte tarım, kırsal kalkınma, hayvancılık ve sulama alanlarında ki 7 farklı projeye destek vermiş olacağız. Amacımız bölgesel kalkınmayı geliştirmek bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermek ve kırsal alanda faaliyet gösteren vatandaşlarımızın refahı düzeyini arttırmak bu kapsamda yapmış olduğumuz projelerin hem bölgemiz hem de Yozgat için hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.