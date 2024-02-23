Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda hangi kadrolara kaç personel alınacağı ve başvuruların nasıl yapılacağına ayrıntılarıyla yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550