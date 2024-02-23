Türkiye'de, emeklilik için belirlenen yaş ve prim şartlarına ek olarak, çeşitli yasal avantajlar bulunmaktadır.

Erken emeklilik hayali kuranlar için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler ve özel durumlar, emeklilik sürecini öne çekmenin yollarını sunmaktadır. İşte bu avantajlarından bazıları:

Çocukların Prim Kazanımı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Her bir çocuk için yapılan borçlanma, 2160 gün (6 yıl) ek prim sağlayarak emeklilik tarihini öne çekmektedir. Şart ise, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, sigorta giriş tarihini geriye çekiyor ve prim kazanma fırsatı sunuyor. Askerlik öncesinde borçlanma yapılması, en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sağlamaktadır.

Kısmi Emeklilik Yolu: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesiyle kısmi emeklilik imkanı bulunmaktadır. Bu yöntemle, belirli yaş ve prim şartlarını sağlayanlar daha erken emekli olabilirler.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemesi gerekmektedir.

Engellilik Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi alırlarsa, yaş şartına bakılmaksızın emeklilik imkanı elde edebilirler.

Meslek Riski Ek Primler: Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine bağlı olarak ek prim ve gün kazanabilmektedirler. Bu durum, emeklilik süresini öne çekerek avantaj sağlamaktadır.

Anne Destek Primi: Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin primleri, belirli bir oranda artırılarak emeklilik süreci desteklenmektedir. Bu sayede anneler, daha erken emekli olabilirler.