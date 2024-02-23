Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:54 07:17 12:59 16:01 18:32 19:49

Akdağmadeni 05:50 07:12 12:55 15:57 18:27 19:45

Aydıncık 05:52 07:15 12:57 15:59 18:29 19:48

Boğazlıyan 05:52 07:14 12:58 16:00 18:31 19:48

Çandır 05:51 07:13 12:56 15:59 18:29 19:47

Çayıralan 05:51 07:13 12:56 15:59 18:29 19:46

Çekerek 05:51 07:14 12:57 15:58 18:29 19:47

Kadışehri 05:50 07:13 12:55 15:57 18:27 19:45

Saraykent 05:51 07:14 12:56 15:59 18:29 19:47

Sarıkaya 05:52 07:14 12:57 15:59 18:30 19:47

Şefaatli 05:54 07:17 12:59 16:02 18:32 19:50

Sorgun 05:52 07:15 12:58 16:00 18:30 19:48

Yenifakılı 05:53 07:15 12:58 16:01 18:32 19:49

Yerköy 05:55 07:18 13:01 16:03 18:33 19:51