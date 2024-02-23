Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Ramazan ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Ramazan kaç gün?

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:54     07:17     12:59     16:01     18:32     19:49

Akdağmadeni    05:50     07:12     12:55     15:57     18:27     19:45

Aydıncık             05:52     07:15     12:57     15:59     18:29     19:48

Boğazlıyan         05:52     07:14     12:58     16:00     18:31     19:48

Çandır                 05:51     07:13     12:56     15:59     18:29     19:47

Çayıralan            05:51     07:13     12:56     15:59     18:29     19:46

Çekerek              05:51     07:14     12:57     15:58     18:29     19:47

Kadışehri            05:50     07:13     12:55     15:57     18:27     19:45

Saraykent           05:51     07:14     12:56     15:59     18:29     19:47

Sarıkaya              05:52     07:14     12:57     15:59     18:30     19:47

Şefaatli                05:54    07:17     12:59     16:02     18:32     19:50

Sorgun                05:52     07:15     12:58     16:00     18:30     19:48

Yenifakılı            05:53     07:15     12:58     16:01     18:32     19:49

Yerköy                05:55     07:18     13:01     16:03     18:33     19:51

Kaynak: Haber Merkezi