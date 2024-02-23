Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Şubat 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.0759 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.0716 liradan, satış fiyatı ise 31.0804 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.6749 TL'den yapan euro şu anda 33.6696 TL alış ve 33.6804 TL satış fiyatına sahip.