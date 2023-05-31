Yoğun yağışın oluşturduğu su taşkınları sonrasında Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe genelinde incelemelerde bulunarak çalışmaların koordineli bir şekilde ilerlemesi için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığı söyleyen kısa süreli sel ve su taşkınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yalçın, ekiplerin gece boyunca sahada çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Başkan Yalçın açıklamasında, “Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve sağanak yağışın etkisini arttırmasıyla birlikte ilçemizde kısa süreli sel ve su taşkınları meydana geldi. Yağışla birlikte teyakkuz halinde olan ekiplerimiz tüm mahallelerimizde incelemeler yaparak ihtiyaç olan bölgelere müdahale etti. Gelen ihbarları da değerlendiren ekiplerimiz tüm birimleriyle sahada temizlik çalışmalarına devam etmektedir” dedi. Haber Merkezi