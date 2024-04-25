Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, batı bölgelerinde etkisini gösteren çöl tozlarının İç Anadolu bölgesinde de etkili olacağını vurguladı.

Ökten, bu durumda Yozgat, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Sivas ve Tokat illerinde uyarılar yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'ye Çad ve Libya üzerinden ulaşan Afrika tozlarının neden olduğu zorlu hava koşulları devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde etkili olan tozlar, rotasını değiştirmiş durumda. Afrika tozlarının İç Anadolu'ya doğru hareket ettiği bildirildi.

Bu nedenle, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor. Özellikle kronik sağlık sorunları bulunan ve yaşlı bireylerin maske takmalarının faydalı olabileceği vurgulandı.