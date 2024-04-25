Tapuda vekalet verirken herkesin atladığı konuyu uzman isim paylaştı. Detaylar haberimizde:

Tapuda vekalet vereceklere emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

Özelmacıklı, günümüzde verilen vekaletlerin birçoğunun hatalı olduğunu belirterek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Vekalet verme işlemlerinin genellikle yanlış yapıldığını ve vekaletin, vekilin vekâlet verenin bir işini yapmayı üstlendiği bir sözleşme olduğunu açıklayan Özelmacıklı, "Vekalet, koşullara ve karşılıklı güvene dayalı bir sözleşme olduğundan, yapılacak işlemin niteliği açıkça tanımlanmalıdır" dedi.

Vekaletnamelerin düzenlenmesi konusunda yetkili kurumun noterler olduğunu belirten Özelmacıklı, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için Türk Elçilik ve Konsolosluklarının da vekaletname düzenleyebileceğini ifade etti.

Tapu dairelerinde sıkça vekâletli işlemler yapıldığını ancak bu konuda risklere dikkat edilmesi gerektiğini de belirtti.

Hatalı vekalet verme konusunda uyarılarda bulunan Özelmacıklı, vekaletnamelerin yetki sınırlarının belirtilmesi gerektiğini ve sadece belirli bir taşınmaz için ve mümkün olduğunca süreli olarak verilmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, verilen bir vekaletle istenmeyen durumlarla karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Vekaletnamelerde aranan hususlar konusunda bilgi veren Özelmacıklı, vekaletnamenin düzenleme şeklinin tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinde kullanılacak şekilde olması gerektiğini belirtti.

Vekaleti düzenleyen kişinin adı, adresi, imzası ve mührünün yanı sıra düzenleme yeri, tarihi ve yevmiye numarasının da yer alması gerektiğinin de bilgisini verdi.

Yetki konusunda da açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, vekaletnamenin ana işlemi yapabilmek için gerekli olan işlemleri içermesi gerektiğini söyledi.

Vekâletnamede aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, satış yetkisinin tescili ve bedelin alınmasını da içerdiğini ifade etti.

Vekâletin sona erme nedenleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, vekalet ilişkisinin taraflar arasında aksi belirtilmedikçe çeşitli sebeplerle sona erebileceğini açıkladı.

Bunlar arasında ölüm, iflas, istifa ve sürenin dolması gibi durumların bulunduğunu belirtti ve vekaletten azilin çeşitli yollarla gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.