Dizel yakıt kullanan sürücüler için sevindirici bir haber var. Akaryakıt istasyonlarında yapılan güncellemelerle birlikte, akaryakıt fiyatları da netlik kazandı. Motorin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 17 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. 25 Nisan 2024 tarihinde benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle yakından takip ediliyor. Son bir ay boyunca benzin ve motorin fiyatları sabit kalmıştı. Ancak bugün itibarıyla motorin fiyatlarında bir düşüş yaşandı.

Araç sahipleri, 'bugün benzine, motorine indirim veya zam var mı?' şeklinde araştırmalarını sürdürürken, en son 21 Mart'ta mazot fiyatında 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapıldı.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin grubunda ise fiyatlar değişmeyerek, herhangi bir indirim veya zam haberi bulunmuyor.