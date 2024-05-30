Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 2022 KPSS puanına sahip, 18-35 yaş aralığında bulunan adaylar arasından 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi ve 7 şoför alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLAR

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "Kariyer Kapısı" platformları aracılığıyla 9 Haziran'a kadar yapılabilecek. Şahsen başvurular kabul edilmeyecek olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da geçersiz sayılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adaylar, sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler. Bu kapsamda, uygun KPSS puanına sahip ve yaş kriterlerine uyan tüm adaylar, ilan edilen pozisyonlara başvuru yapabilecekler.

POZİSYON DAĞILIMI

Büro Personeli: 33 kişi

Avukat: 5 kişi

Mühendis: 10 kişi

Sosyal Çalışmacı: 4 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 39 kişi

Temizlik Görevlisi: 24 kişi

Şoför: 7 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen KPSS puanına sahip olmaları ve belirtilen yaş aralığında olmaları gerekmektedir. Adaylar, yalnızca bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyona başvurabileceklerdir.

Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kamu personeli alımıyla ilgili tüm detayları ve başvuru süreçlerini resmi web sitesinde ve Kariyer Kapısı platformunda paylaşmaktadır. Adayların başvurularını son güne bırakmamaları önerilmektedir.