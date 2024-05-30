Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, eski kimlik ve ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yararlanabilmeleri için çipli kimlik kartlarına geçmeleri öneriliyor.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ AVANTAJLARI

Yeni nesil çipli kimlik kartları, eski tip nüfus cüzdanlarına göre birçok güvenlik ve kullanım avantajı sunuyor. Bu kartlar, kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla daha güvenli bir yapıya sahip. Ayrıca, e-Devlet uygulamaları için kimlik doğrulama aracı olarak kullanılabiliyor ve elektronik hizmetlerde güvenli anahtar görevi görüyor. Vatandaşlar, çipli kimlik kartlarını seyahat belgesi olarak da kullanabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKEN BELGELER

Çipli kimlik kartı almak isteyen vatandaşlar, yurt içinde Alo 199, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak başvuruda bulunabilirler. Yurt dışında ise başvuru işlemi dış temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin hazır bulundurulması gerekiyor:

SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ BİR BİYOMETRİK FOTOĞRAF

Kimliği ispatlayıcı bir belge (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport vb.)

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adres

2024 yılı için belirlenen değerli kağıt bedeli 130 lira olup, bu ücret vergi dairesi müdürlüklerinden, anlaşmalı bankalardan veya dijital.gib.gov.tr üzerinden ödenebiliyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ

Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi de dolmak üzere. Yeni tip sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Yetkililer, yılın son aylarına bırakılacak başvuruların yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaratabileceğini belirterek, vatandaşların başvurularını erkenden yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

SON TARİH: 31 ARALIK 2024

İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen son tarihlere göre, eski kimlik ve ehliyetlerin geçerliliği 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar vatandaşların yeni çipli kimlik kartlarına ve yeni tip sürücü belgelerine geçiş yapmaları gerekiyor. Geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu düzenlemeler, vatandaşların yeni sistemlere uyum sağlaması için yeterli zaman tanımayı amaçlıyor.

Eski kimlik ve ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen 31 Aralık 2024 tarihi, vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir tarihtir. Kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanmak ve güvenli bir kimlik doğrulama sistemi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen süre zarfında çipli kimlik kartlarına ve yeni tip sürücü belgelerine geçiş yapmalıdır.