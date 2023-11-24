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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, ithalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında hesaba katılan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkı artık geçerli değil. İthalatta gözetim uygulamasına tabi mallarla ilgili gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirimi hakkı, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla kaldırıldı.

Damping uygulamalarına karşı getirilen vergi ve telafi edici vergiler de bu kapsamda değerlendirildi. İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, dampinge karşı vergi ve telafi edici vergilerle ilişkilendirilerek, bu tutarlar nedeniyle doğan vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirimi hakkı da kaldırıldı.

Bu önemli kararın, ithalat süreçlerindeki KDV uygulamalarını ve ticaretteki rekabet koşullarını etkilemesi bekleniyor. Detaylar için Resmi Gazete'nin ilgili sayfasına başvurulabilir.