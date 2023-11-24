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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), enerji, bankacılık ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren üç şirketin halka arz edileceğini duyurdu. Talep toplama günlerinin yakın bir tarihte belirlenmesi bekleniyor.

SPK'nın haftalık bültenine göre, halka arz edilecek şirketlerin isimleri ve fiyatları belli oldu. İşte detaylar:

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Çates Elektrik Üretim A.Ş, halka arzı onaylanan şirketlerden biri. Şirket, 57,15 TL sabit fiyat üzerinden halka satışa sunulacak. Bu halka arz ile şirket, sermayesini 140.405.000 TL'den 165.200.000 TL'ye çıkarmayı hedefliyor.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Bankacılık alanında faaliyet gösteren Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arzı onaylanan bir diğer şirket. Şeker Yatırım Menkul Değerler, 7,00 TL sabit fiyat üzerinden halka arz olacak ve toplamda 52,5 milyon TL'lik pay satışa sunulacak.

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ise halka arz edilecek üçüncü ve son şirket. Şirket, 3,00 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilecek ve 815 milyon TL'ye çıkarmayı hedeflediği sermayesinden 290 milyon TL'lik payı satışa sunacak.

Halka arz edilen bu şirketler, yatırımcılara farklı sektörlerde çeşitli yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor. Talep toplama günleri önümüzdeki haftalarda belirlenecek ve yatırımcılar bu süreçte hisse senedi taleplerini iletebilecekler.