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Türkiye'de arıcılığı tehdit eden hastalıklar arasında yer alan varroa, arıların sağlığını etkilediği gibi arıcılık sektörüne de büyük zarar veriyor. Arılarda verim düşüklüğüne ve bal üreticilerini ekonomik zarara uğratan varroa hastalığı nedeniyle Yozgat’ta 2023 yılında arı ölümleri yaşandı. Kent genelinde 15 bin kovan, varroa hastalığı nedeniyle zarar gördü.

“BAKIMLARI İYİ YAPILMALI”

Bal üreticilerini ilkbahar bakımlarını titizlikle yapmaları ve varroa hastalığı ile mücadele etmeleri konusunda uyaran Yozgat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Ali Karaca, “Yozgat'ta 2022 yılında tespitlerimize göre 37 bin kovan civarında arımız vardı. 2023 yılındaki tespitlerimize göre de 22 bin kovan arı kaldığını tahmin ediyoruz. Bu sene kayıplarımız çok fazla oldu. Sebebi de düzensiz yağışlar ve varroa hastalığının çok aşırı olması ayrıca arıların bakımının yeterince yapılmaması dolayısıyla arılarımızda fazlasıyla zayiat oldu. Varroa arı parazitidir. Arı peteklerinin gözeneklerine girer larvasının içerisine girer. Orada yavru yapar, çoğalır ve oradaki sıvıyı yer bitirir. Mücadelesi de sadece ilaçlarla yapılır. Arının ilkbahar bakımını çok güzel yaparsan sonbahar bakımına fazla bir şey kalmaz. Ama ilkbahara varroa ile girersen bal döneminde de arıya müdahale edemediğinden dolayı bu parazitten başını alamazsınız” dedi.

“CANIMIZI ÇOK YAKTI”

Varroa ile mücadele de sahte ilaçlardan dolayı arıcıların yaşadıkları sıkıntıları da anlatan Karaca, “İlaçların kullanılmasında aslında devletimiz bizi yönlendirmeli, devletimizin dediği ilaçların kullanılmasını zorunlu hale getirmeli. Bu ilaçlar aslında bize sunuluyor, bizler de bayiden alıp getiriyor, bazısı çok güzel varroayı döküyor, bazısı hiçbir etki göstermiyor. Bu konu ile de mücadele edilmesi lazım. Bu sahte ilaçlar nedeniyle aşırı kaybımız oldu, bu ilaçlardan arıcılar olarak çok sıkıntı çektik” şeklinde konuştu.