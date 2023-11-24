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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan rapora göre, illerin borç ve takipteki alacak oranına göre borcuna en sadık iller belirlendi. Peki, Yozgat bu listede kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde…

YOZGAT 67. SIRADA!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan son rapora göre, Türkiye genelinde illerin borç ve takipteki alacak oranları incelendi. Yapılan değerlendirmeye göre, Yozgat, toplam borcu ve takipteki alacaklarıyla yüzde 1,16'lık oranıyla 67. sırada yer alıyor.

Ülke genelinde takip oranı yüzde 1,53 olarak belirlenirken, en yüksek takip oranına sahip il yüzde 3,9'la Konya olarak öne çıkıyor. Bu değerlendirmede en düşük takip oranına sahip il ise yüzde 0,59'la Çankırı oldu.

İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Çorum ve Trabzon gibi önemli ticaret merkezlerinde takip oranı yüzde 1'in altında kaldı. Ancak, deprem bölgelerinde bazı illerde belirli sektörlerde yüksek takip oranları dikkat çekiyor.

Sektörel bazda incelendiğinde, enerji, inşaat ve tekstil sektörlerinde takip oranının en yüksek olduğu iller öne çıkıyor. Tüketici kredilerinde 21 ilde, ticari kredilerde ise 6 ilde takip oranı en yüksek kredi türü olarak belirlendi.

Rapora göre Yozgat, toplam 24 milyar 92 milyon 114 bin TL borcu ve 208 milyon 132 bin TL’si takipteki alacağıyla yüzde 1,16’lık oranıyla 67. sırada yer aldı.