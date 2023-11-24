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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Çorum, Yozgat ve Tokat illerinde pazar günü için şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü bu illerimizde şiddetli fırtına bekleniyor. Gün yaklaştıkça daha ayrıntılı bilgi ayrıntıları..." ifadelerini kullandı.

Hava durumu uzmanının uyarısı, bölgede yaşayanları dikkatli olmaya ve tedbir almaya çağırıyor. Özellikle pazar günü dışarı çıkmanın riskli olabileceği belirtilerek, vatandaşlara evde kalma ve güvenli bir ortamda çay-kahve keyfi yapma önerisi getiriliyor.

Bu önemli uyarı, hafta sonu planları yapanları bilgilendirerek, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarına yönelik bir çağrı niteliği taşıyor. Meteoroloji uzmanlarının bu tür uyarıları, halkın güvenliğini ve bilinçli hareket etmelerini sağlama amacını taşıyor.