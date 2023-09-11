Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, "mesleğinde donanımlı, farkı düşünce yapısı ve anlayışa sahip, güncel teknolojik gelişmeleri takip eden, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiş ve etik değerlere bağlı öğrenciler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasında bugünün geleceğin hekimleri açısından yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu belirterek öğrencilerin gözlerinde bu ışığı ve heyecanı görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin ilk dersinde tıp mesleğinin tarihsel gelişimi ve süreçlerini anlatarak modern Türk tıp tarihinin gelişim aşamaları hakkında öğrencilere bilgiler aktardı.

Tıbbın etik değerlerine sıkı sıkıya bağlı olunması gerekliliğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Yaşar, geleceğin hekim adaylarına insan mahremiyetine ve diğer sağlık profesyonellerini içinde barındıran ekip ve meslektaşlarına saygı duyulması temennisinde bulundu.

Tıp mesleğinin meslek kavramından hayat biçimine, yaşam formasyonunaevrilen bir meslek olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yaşar bu altı yıl zarfı içinde bilgi, beceri ve deneyim kazandıracak meşakkatli bir yola çıktıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasının devamında: “Sizler bu zorlu yolculuğa başlarken amacınız sadece bir meslek edinmek olmamalıdır. Tıp fakültesi öğrencisi olmak hayat boyu öğrenimi gerektiren bir süreçtir. Sizler tıp fakültesi öğrencileri olarak çıktığınız bu yolda insan hayatlarını olumlu yönde etkilemelisiniz. Onlara dokunun, onları gözlemleyin ve iletişim becerilerinizi mutlaka geliştirin. Gelecekte nerede olmak istiyorum sorusunu zihinlerinizden lütfen çıkarmayın. Değişen ve dönüşen dünyanın hızına yetişmek için dijital teknoloji, simülasyonlar, sanal gerçeklikler ve artırılmış gerçekliklerle iç içe olmak zorundasınız. Biraz daha mühendislik kafasıyla düşünmek zorundasınız. Günümüzde genetik ve kişiselleştirilmiş tıp kavramıyla kişiye özgü kişisel tanılar konulmakta. Hastaların uzaktan takibi gibi modüller günümüzde Avrupa’nın bir çok ülkesinde sosyal güvenlik uygulamalarında geliştirilen bir model olarak karşımıza çıkmakta. Yapay zekâyı doğru yerde doğru kullanma becerisine sahip olma yeteneğini kendinizde barındırmalısınız. Tıp eğitimi, sağlık sektöründeki gelişmeleri toplumun sağlık ihtiyaçlarına uyum sağlamak için sürekli olarak güncellenmekte. Bu nedenle tıp eğitimi gelecek dönemde de dinamik bir şekilde sürekli evirilecektir. Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmalısınız. İnşallah sizlerin tıp eğitimine bu tür gelişmeleri entegre edeceğiz. Sizleri nitelikli ve donanımlı bir şekilde hayata hazırlama noktasında elimizden geldiğince destek sağlayacağız. Tıp Fakültesi yeni eğitim-öğretim döneminin gelecek yaşantınızda ve hayat biçiminizde, ailenizde, üniversitemizde ve milletimizde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar öğrenciler ile öğle yemeğinde bir araya geldi. (Mustafa Babayiğit)