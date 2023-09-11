Başkan Adıgözel, “Her yeni yıl, yeni umutları ve beklentileri beraberinde getiren yeni bir başlangıçtır” dedi.

Adıgözel yaptığı açıklamada, 2023- 2024 eğitim yılının güzelliğin, mutluluğun, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni bir eğitim yılına giriyoruz. Yozgat ta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 4.10 yüzde yüzünün okuryazar olduğu bir Yozgat hayal etmekteyim. Kaliteli eğitime herkesin, şartsız koşulsuz ulaşıla bilir olmasını benimsiyoruz. İlimizin ve ülkemizin gelişmesi için toplumun tüm kesimleriyle eğitim camiasında var olan sorunları Yeniden Refah Partisi olarak çözmeye talibiz. İlk ders Ahlak ve Maneviyat olmalı. Batı taklidi sistemin yerine ahlâk ve maneviyatı önceleyen bir sisteme acilen geçilmeli. Mesleki olarak değerlendirilen eğitimde genç, hayata liseyi bitirince veya üniversiteyi bitirince başlar. Bu ise yeterli olmaz. Çocukların yetenekleri ilkokuldan sonra şekillenir. Böyle bir sistem uygulanırsa sorunlar çözülebilir. Bu açıdan mesleki yönlendirme çok önemli. Eğitim, ahlakı ve maneviyatı önceleyerek uygulanmalı. Sahip olduğumuz bu güzel ülkenin daha güçlü bir geleceğe kavuşması için üstün sorumluluk anlayışıyla ülkemizin, milletimizin ve eğitim camiamızın yeni yılını kutluyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. 2023- 2024 yılının sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler içinde geçmesini temenni ediyorum. Yolunuz, zihniniz, bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)