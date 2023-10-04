Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Amasya’ya gelen yeni öğrencileri otogarda karşılayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yurda üniversitenin otobüsüyle gitmelerini de sağladı.



Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Amasya’ya gelen yeni öğrenciler otogarda karşılanarak Amasya Üniversitesi’nin otobüsüyle yurtlarına kadar ulaştırıldı. Öğrencilerini karşılayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, çantalarını da taşımaya yardım etti.

“Çocuklarınız bize emanet”

Şaşırdığı bir öğrencisinin ailesiyle telefon görüşmesi yapan Prof. Dr. Turabi, “Gönlünüz ferah olsun. Çocuklarınız bize emanettir” dedi.

“Ben de yurtlarda kalarak büyüdüm”

Öğrencilerinin muhtemel sorunlarında kendilerine ulaşabileceklerini belirten Turabi, “Öğrenci huzurlu bir barınma imkanına sahipse derste rahat olur. Ben de yurtlarda kalarak büyüdüm. Dolayısıyla yurdun ne demek olduğunu bilirim” diye konuştu.