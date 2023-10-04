Tarihin derinliklerine uzanan 13 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Şanlıurfa, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çeşitli kültürlerin bir araya geldiği, dinlerin buluştuğu ve bilim ile sanatın geliştiği özel bir şehirdir. Bu tarihi zenginlik, bugünkü kültürel mirasımızın temelini oluşturur.

Kültür, bir milletin kimliğini oluşturan yaşam tarzları, düşünceler, sanatlar ve geleneklerden meydana gelir. Şanlıurfa, bu tanıma tarihi süreç içinde birçok kez uygun bir örnek teşkil etmiştir. Ebla'dan Romalılara, Akkad'dan Bizans'a kadar birçok büyük medeniyetin etkisi altında bulunan bu şehir, bir medeniyetler mozaği haline gelmiştir.

Ancak, Şanlıurfa sadece tarihle sınırlı bir öneme sahip değildir. Rivayetlere göre birçok peygamberin yaşadığı ve hikayelerinin geçtiği bu kutsal topraklar, dinler arası bir diyalogun da merkezi olmuştur. Hz. İbrahim'den Hz. Musa'ya kadar birçok peygamberin izlerini taşıyan Şanlıurfa, farklı dinlerin buluşma noktasıdır.

Tarihin her döneminde farklı milletlerin ve kültürlerin etkisi altında kalan Şanlıurfa, bu etkileşimler sonucunda eşsiz bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Divan edebiyatından halk müziğine, dini inançlardan felsefeye kadar geniş bir yelpazede kültürel birikimini sürdürmektedir.

Misafirperverliğiyle tanınan Şanlıurfa halkı, bu özelliğini yüzyıllardır korumaktadır. Gelen her ziyaretçiyi en iyi şekilde ağırlamak, onları evlerinde hissettirmek, bu şehrin sıcak insanlarının doğasında vardır. Özellikle sıra geceleri, hem edebiyatın hem de müziğin en güzel örneklerini sunar.

ŞANLIURFA'NIN ESKİ ADLARI

Edessa: Şanlıurfa'nın bilinen en eski adlarından biridir ve Helenistik dönemde ve sonrasında kullanılmıştır.

Riha: Aramice'de "Riha" veya "Ruhay" olarak adlandırılan şehir, Arami ve Süryani halkı tarafından bu isimle anılmıştır.

Orhay: Şehir, bazı dönemlerde "Orhay" olarak da adlandırılmıştır.

Urfa: Şehrin en yaygın olarak bilinen adıdır ve Arapça'da "Ar-Ruha" şeklinde de geçer.

1984 yılında şehre "Şanlı" unvanı verilmiştir, bu unvan Türk Kurtuluş Savaşı sırasındaki direnişi ve kahramanlıkları nedeniyle verilmiştir. Şanlıurfa, geçmişiyle ve bugünüyle büyüleyici bir şehir olarak hala pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. (Melike Aslı Arslan)