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Bu güncellenmiş tarife, basına önemli bir nefes aldıracak yüzde 70 ve yüzde 100'lük rekor artışları içeriyor.

Ülke genelinde bin 255 gazete ve internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik olan resmi ilanların yayım ücretindeki artış, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

Yeni tarife, günlük fiili satışı 50 bin adedin altında olan gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategoride yer alan internet haber siteleri için yüzde 100 artışla KDV hariç 70 TL’den 140 TL’ye çıkarken, günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazeteler ile Genel Kategorideki internet haber siteleri için ise yüzde 70 artışla KDV hariç 100 TL’den 170 TL’ye yükseldi.

Resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerde sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesaplanırken, internet haber sitelerinde ise 1 kutu alan esas alınarak hesaplanıyor.

Yenilikler arasında, gazetelerin baskılarında kullanılan kağıt ebadının küçülmesinden kaynaklanan farklılıkların önüne geçilmesi ve internet haber sitelerinin resmi ilan sistemine dahil olmasıyla ölçümde standardizasyon sağlanması amacıyla tek sütun ve bir kutu genişliğinin 3,4 santimetre olarak belirlenmesi bulunuyor.

Ayrıca, ülke genelinde uygulama birliği olması için tüm süreli yayınlarda yayımlanacak resmi ilanların dizgisinde metin harflerinin "Arial" yazı karakteri ile 10 punto ölçüsünde kullanılmasına karar verilmiş ve resmi ilan başlıklarının 16 punto olması zorunlu kılındı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Resmi İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor, desteğini yakından hissettiğimiz İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Basın kuruluşları için hayati öneme sahip olan resmi ilanların yayım ücretinin önemli oranda artırılması, basının ekonomik anlamda rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Kurum olarak basına her anlamda katkıda bulunmak için mücadele ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.