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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yılbaşı tedbirlerini kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde 208 bin 874 personel görevlendirilecek.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024 yılının huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Ülkemizde yeni yılı huzurlu bir şekilde karşılayabilmek adına gereken tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Jandarma biriminde 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç ve 265 drone; Emniyet biriminde 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı ve 400 dedektör köpek; Sahil Güvenlik biriminde ise 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı ve 8 dedektör köpek ile yılbaşı tedbirleri kapsamında görev alacak.

Yozgat’ı da ilgilendiren bir açıklamada bulunan Yerlikaya, "Her bir vatandaşımızın ve misafirimizin yeni yılda can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" sözleriyle açıklamasını tamamladı.