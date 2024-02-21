Oruç tutmak isteyen Yozgatlıların sık sık sorduğu sorular arasında, "kimler oruç tutmakla yükümlüdür?" sorusu bulunuyor.

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen Yozgatlıların sık sık sorduğu sorular arasında, "kimler oruç tutmakla yükümlüdür?" sorusu bulunuyor.

Diyanet, bu soruya net bir yanıt sunuyor. İslam'a göre, oruç ibadetiyle sorumlu olmanın temel şartları Müslüman olmak, akıl sağlığına sahip olmak ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutması için öncelikle Müslüman ve akıl sağlığı yerinde olmalıdır.

Öte yandan, bazı özel durumlarda ise oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Örneğin, ergenlik çağına ulaşmamış olan çocuklar, ibadetlerle yükümlü olmasalar da alıştırılmak ve teşvik edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde, yedi yaşından on yaşına kadar olan çocukların namaza alıştırılması ve oruç tutmaları teşvik edilmiştir. Bu şekilde, ibadetlerle ilgili alışkanlıkların erken yaşlarda kazanılması teşvik edilir.