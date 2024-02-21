11 ayın sultanı Ramazan, 2024 yılında 30 gün boyunca sürecek. Ramazan'ın başlamasına ise 19 gün kaldı.

11 Mart 2024 Pazartesi günü Ramazan başlayacak ve 9 Nisan 2024 Salı günü arefe gününde son oruç tutulacak. İlk sahurumuz ise 10 Mart 2024 Pazar gecesi olacak. Ramazan Bayramı ise 2024 yılında resmi olarak 3,5 gün sürecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının içinde yer alan Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından çok önemli bir gece olarak kabul edilir. Kadir Gecesi, duaların kabul olacağı ve maneviyatın zengin olduğu bir zaman dilimi olarak bilinir. Kuran’ı Kerim’in Hz. Muhammed’e inmeye başladığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor.