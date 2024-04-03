Yozgat’ta emekliler Ramazan ayında güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Havaların ısınması ile birlikte Ramazan ayında vakit geçirmek isteyen vatandaşların parkların ve açık alanların yolunu tuttu.

Termometrelerin 21 dereceyi göstermesi ile birlikte ev sıkılan emekli vatandaşlar açık havada güneşli havanın keyfini yaşadı.

Sıcak havayı özlediklerini ifade eden vatandaşlar, “Bu sene çok sert bir kış yaşamadık. Ama havalar soğuktu. Kar yağmamasından kaynaklı ayaz olayı da fazla oldu. Şimdi ise güneşli havayı görünce açık alanlara çıktık” dediler.

Bir diğer emekli vatandaş ise şu ifadeleri kullandı; “Ramazan ayında evde oturunca vakit geçmiyor. Hava sıcak olunca bizlerde açık alanlara çıktık. Burada diğer emekli arkadaşlarla oturuyoruz. Hem sohbet ediyoruz hem de hep birlikte vakit geçirmiş oluyoruz. İftara yakın saatlerde de ekmeğimizi alarak eve gidiyoruz” şeklinde konuştu.