Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Nisan tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Yozgat’ta “cinsel taciz” suçundan aranan T.J. ile Akdağmadeni ilçesinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan T.Ö. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada; “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.