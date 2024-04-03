Milyonlarca araç sahibi için yeni dönem başladı. Araç sahiplerinin beklediği karar sonunda geldi. Artık o karar iptal oldu.

Milyonlarca araç sahibinin dört gözlediği karar sonunda duyuruldu. Alınan yeni kararla birlikte araç sahipleri için resmen yeni bir döneme geçilecek. Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin talebi üzerine yapılan kapsamlı bir inceleme sonucunda, araç satışı sonrasında eski sahibinin sigorta kapsamının 15 gün boyunca devam etmesi uygulamasının Anayasa'ya uygun olmadığı karara bağlandı.

Bu tespitin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen detaylı bir değerlendirme sonucunda, araç satışının ardından zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının sona ereceği duyuruldu.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasal bir nitelik kazanmasıyla birlikte, araç sahipleri için önemli bir değişim yaşandı. Artık, araç devri sonrasında eski sahibinin sigortasının devam etmesi zorunluluğu sona erdi.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik yaşandı.

Kararın yürürlüğe gireceği tarih, 9 ay sonrası olarak belirlendi. Araç devri sonrası zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının sona ereceği bu karar, trafik sigortası alanında yeni bir yol haritasının çizilmesine imkân sağlayabilir.