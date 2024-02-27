Diyanet'in 2024 dini günler takvimine göre, 11 Mart Pazartesi günü Ramazan ayının başlayacağı duyuruldu. Hz. Muhammed'in ifadesiyle "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş" olan bu kutsal ayın ardından bayram coşkusu yaşanacak. Tatil planları yapanlar ise şimdiden "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusunu gündemlerine aldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla, 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri tatil olacak. Ardından, hafta sonuna denk gelen sonraki günler olan 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatil günleri olarak belirlendi.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak belirlenmesi durumunda, birçok çalışan 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar günü sona eren 9 günlük bir bayram tatili fırsatı yakalayabilecek.