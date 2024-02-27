Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global'de yaptığı açıklamalarda, kira zamlarını sınırlayan yüzde 25'lik tavan uygulamasının geleceğine dair belirsizliğe işaret etti. Tunç, bu konuda alınacak kararın, o anki şartlara göre Meclis tarafından verileceğini ifade etti.

Bakan Tunç'un sözleri şu şekilde oldu: "Öncelikle enflasyon hedefini yakalamak bizim önceliğimiz. Pandeminin, depremin ve diğer etkenlerin ekonomimize olumsuz etkilerini göz ardı etmemeliyiz. Tüm dünya bu etkilerle mücadele ediyor. Meclis, bu tedbiri almayı haklı gördü ve uygulamaya koydu. Ancak bu tavanın devam edip etmeyeceği, o anki şartlara bağlı olarak belirlenecek. Meclis'in alacağı karar, o günkü koşullara göre şekillenecek. Ayrıca, ev sahipleri ile kiracılar arasında arabuluculuk sistemini başlattık. Bu sayede, konuyla ilgili olan tartışmaları bir miktar azaltmış olduk."

Kira zamları hakkında konuşan Bakan Tunç’un açıklamasından sonra Yozgatlı kiracılar derin bir nefes aldı.