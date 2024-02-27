Altın ve döviz piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, altın sahiplerine kötü haberler verdi. Memiş, kısıtlamaların genişletileceğini açıkladı ve bu kısıtlamaların altınların satışını resmen yasaklayacağını belirtti.

Memiş'in verdiği bilgilere göre, 2023 yılında başlayan altın satış kısıtlamaları, 2024 yılında da devam edecek. Bu yeni gelişmeler, altın piyasasında önemli değişikliklere neden olabilir.

Risk faktörlerinin artmasıyla birlikte yatırımcılar için güvenli bir liman olan altın, yeni yılda çeşitli sürprizlere hazırlıklı olmalı. Kapalıçarşı'nın önde gelen isimlerinden İslam Memiş, piyasayı yakından takip ederek, 2023 yılında başlayan ve 0.25 ve 0.50 gram altın üretimlerine getirilen kısıtlamaların genişletileceğini duyurdu.

Memiş'in açıklamalarına göre, 2024 yılında 22 ayar ve 1 gram altın üretimine yasak getirilecek. Ayrıca, 24 ayar gram altınların üretimi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Müdürlüğü tarafından belirlenen kuruluşlar tarafından yapılacak.

Bu yeni kısıtlamaların özellikle fiziki altın sahiplerini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Memiş, geçen yıl ithalatı dengelemek amacıyla getirilen altın ithalatına yönelik sınırlamaların ve kota uygulamalarının fiyatları artırdığını ve işçilik maliyetlerini yükselttiğini vurguladı.

Memiş, kısıtlamanın altın sahiplerine ağır darbe vuracağını belirterek, geçen yıl ithalat sınırlamaları ve kota uygulamasıyla birlikte işçilik maliyetlerine 3 bin dolar eklenmiş olduğunu ifade etti.

Altın üretimindeki bu kısıtlamaların sektör temsilcileri için olumsuz bir gelişme olduğunu vurgulayan Memiş, 24 ayar altının belirli kurumlar tarafından üretileceğini açıkladı. Gelecek yıl da olası yeni kısıtlamaların altın alımını zorlaştırabileceğini ve talep artışıyla birlikte paniğe neden olabileceğini belirtti.

Memiş, varlıklara sahip çıkılması gerektiğini ve piyasaların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecekte alınacak ekonomik kararların ve atılacak adımların halk üzerinde ağır maliyetlere yol açabileceğini düşündüğünü ifade etti.