Akbank, sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar…

27-28 Şubat tarihlerinde 10:30 – 13:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan "ARTMS.HE" Artemis Halı'nın birincil piyasa halka arzında fiyat adımıyla ilgili yaşanan sorunlar, sosyal medya platformu X üzerinden tartışmalara yol açtı.

Akbank Destek sayfasında yapılan açıklamada ise, söz konusu tarihler arasında gerçekleşecek olan Artemis Halı'nın halka arzında fiyat adımı kaynaklı genel bir sorun yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle, 27 Şubat 2024 tarihinde kanallarından emir iletimi yapılamadığı, ancak emir iletimlerinin 28 Şubat saat 13:00'e kadar talep toplama süresi sonuna kadar yapılabileceği bildirildi.

Akbank, yaşanan aksaklık için anlayış beklediğini ifade etti.