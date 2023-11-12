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Hentbol Kadınlar Birinci Ligi B Grubunda mücadele eden Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor, konuk ettiği Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor’u 32-28 mağlup etti.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisi yönetti.

Özgür Sağkal’ın gözlemci olarak görev yaptığı müsabakanın ilk 5 dakikası karşılıklı gollerle geçti. İki takımın da ikişer gol bulduğu ilk 5 dakikanın ardından oyuna ağırlığını koyan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor, agresif savunma yaparak rakibini hataya zorladı. Hızlı hücumlarla gol bulan kırmızı siyahlı ekip, Atiye Gülseven, Emine Akyüz ile skor üretti.

Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısını 18-14 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan kırmızı siyahlı ekip, farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. Savunma ve hücumda hatalar yapmaya başlayan kırmızı siyahlı ekibe karşı Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor üstünlük kurmaya çalıştı.

7 metre ve ikişer dakika cezaları nedeniyle sıkıntıya düşen kırmızı siyahlı ekip, hücumlardan eli boş döndü. Farkın bir ara 2 sayıya kadar düştüğü müsabakanın son dakikalarında oyuna tekrar ağırlığını koyan kırmızı siyahlı ekip bulduğu gollerle rakibinin umutlarını söndürdü. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor müsabakayı 32-28 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.