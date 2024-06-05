TÜİK verilerine göre Yozgat’ta sinema seyirci sayısı 79 bin 14 olarak açıklandı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2023 yılında 147'si yerli 224'ü yabancı film olmak üzere toplam 371 film vizyona girdi.

2023 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 618, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 286 bin 603 oldu.

Sinema seyirci sayısı, 2023 yılında 31 milyon 5 bin 844 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı 17 milyon 289 bin 839 kişi olarak kayıtlara geçti.

TİYATRO SALONU SAYISI 808 OLDU

Tiyatro salonu sayısı 2022 / 23 sezonunda 808 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 326 bin 713 oldu. Tiyatro seyirci sayısı 2022 / 23 sezonunda yüzde 15,2 artarak 6 milyon 279 bin 512 oldu.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, geçen sezona göre yüzde 1,7 azalarak 8 bin 223 oldu. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 37,5 artarak 1 milyon 726 bin 3 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 8,5 artarak 4 milyon 553 bin 509 oldu.

2022 / 23 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 20,2 artarak 11 bin 551 olurken, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 2,2 artarak 15 bin 848 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 25,1 artarken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 9,8 arttı.

OPERA VE BALE SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 30,2 ARTTI

Türkiye'de 2022 / 23 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 30,2 artarken, gösteri sayısı yüzde 15 azaldı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 10 topluluk faaliyet gösterdi.

Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 47,1 artarak 266 bin 23 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 62,3 artarken, koro seyirci sayısı yüzde 19,7 azaldı, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 143,7 artarak 76 bin 479 oldu.