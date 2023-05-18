Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Üretken Belediyecilik, Üreten Akdağmadeni anlayışıyla gerçekleştirilen projelerin en önemli ayağı olan ''Gupse'' bakliyat ürünleri Kuru Fasulye, Nohut, Kırmızı Mercimek, Bulgur ve Yeşil Mercimekten oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada; “ Vatandaşlarımızın Akdağmadeni'nin ilk ve tek markasına sahip çıkacağını düşünerek şu an sadece Akdağmadeni Yöresel Ürünler Satış Mağazasında satışa sunduğumuz bakliyat ürünleri Kuru Fasulye, Nohut, Kırmızı Mercimek, Bulgur ve Yeşil Mercimekten oluşuyor. Paketleme tesisimizde işlenerek paketlenen ürünlerimiz Türk Standartlar Enstitüsü tarafından incelenmiş, TSE-İSO-EN 9001, TSE-İSO-EN 14001,TSE-İSO-EN 22000 ve TSE-İSO-EN 45001 belgelerini almıştır. Toplamda 78 farklı ürünün paketleneceği tesisimizin "helal” gıda denetimleri de tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de Akdağmadeni köylerimizden topladığımız ürünlerimizi tesisimizde standartlara uygun olarak paketleyip satışını yapacağız. Böylelikle çiftçi vatandaşlarımızı destekleyip üretimlerini arttırmalarını sağlarken topraktan sofralara Akdağmadeni lezzetlerini birlikte taşıyacağız. Haydi Akdağmadeni! Gupse'ye sahip çıkalım birlikte büyüyelim” diye konuştu. Yasin Nazım Kayhan