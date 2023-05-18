Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenen Kitap Fuarı Saat 11.00’da kapılarını açtı.

Sorgun Belediyesi 2. Kitap Fuarı, 10 gün boyunca birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak. Sorgun ve çevre illerden yoğun ilgi gören fuar, bu yılda onlarca etkinliğe ve imza günlerine ev sahipliği yapacak. Okuyucular çok sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı bulacak. Panel, söyleşi, imza günleri ve etkinliklerle misafirleri dolu dolu bir Kitap Fuarı bekliyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci; “Bu etkinlik benim için çok önemli. Biz, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen bir peygamber ümmetiyiz. Şakir Efendi Meydanımıza fuar alanımız hazırlandı. Yüzlerce kitap, onlarca yazar ve yayınevini konuk edeceğiz, heyecanımız Sorgun’umuzun hem tanıtımını yapmak hem de kitapseverleri sevdiği şair ve yazarlarla buluşturacak olduğumuz için. Sorgun Belediyesi gelenekselleştirdiğimiz 2’inci Kitap fuarı ile bu yılda çıtayı çok yükseğe çıkardık. Bu yılda şehir merkezinden gelmek isteyen hemşehrilerimiz için ulaşım desteği vereceğiz. Kitap fuarından faydalanan insanlarımızın ufkunu ve vizyonunu genişletecek olmanın ve toplumun hızlı gelişmesine katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Haber Merkezi