İlçe Belediye Başkanı Yılmaz, yapılan çalışmaları sık sık inceleyerek yakın takipte bulunup eksiklikleri kendisi tespit ediyor.

Yürütülen yol çalışmaları kapsamında açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, “Selçuk Mahallesi ortaokul caddesi Yerköy ortaokulu mevkiindeki yol yapım çalışmamızı da tamamlıyoruz. Selçuk Mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun. İhtiyaç duyulan mahallelerde yol ve kaldırım, yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyor ve belirlenen program dâhilinde mahallelerin yol sorununu çözüyoruz. Mahallemiz günün şartlarına uygun, modern bir şekilde kaldırım düzenlemesi ile birlikte kısa zamanda kullanıma hazır hale gelecek. Tüm çabamız Yerköy için. İlçemizi modern bir kent görünümüne kavuşturma hedefiyle hizmetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi