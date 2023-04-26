Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Ayanoğlu ve Haşim Kılıç Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarında bulunan dekoratif aydınlatma direği yapımı ihalesini alan yüklenici firma ile protokollerin imzalandığını söyledi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar gerek yol çalışmaları olsun gerekse ilçenin modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız yapıldığını ifade eden BaşkanYılmaz, dekoratif aydınlatma direği yapımı işinin kısa zamanda başlayacağını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında ilçenin daha modern bir yapıya ve görünüme sahip olacağını belirten Yılmaz, “İlçemiz, Ayanoğlu ve Haşim Kılıç Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarında bulunan eski ve beton aydınlatma direkleri kaldırılıp yerlerine 10+10 metre gövde ledli desen ledliışıklı alt kaideli logolualüminyum aydınlatma direği, 6+8 metre gövde ledli desen ledliışıklı alt kaideli logolu alüminyum aydınlatma direği ve 60 wattled armatür ve 22 adet 140 wattled armatür kullanılacak. Belediye olarak dekoratif aydınlatma çalışmaları kapsamında yapacağımız bu yatırım ile ilçemizin gece görünümü daha modern ve estetik bir hale getirilecek” dedi. Haber Merkezi