Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 verilerine dayanarak gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Türkiye'nin kadın isim haritasını ortaya çıkardı. Bu araştırma, Türkiye genelinde kadın isimlerinin dağılımını ve en popüler isimleri gözler önüne seriyor. Toplamda 81 ilde en çok tercih edilen 4 kadın ismi belirlendi ve bu isimlerin yıllar boyunca popülerliğini koruduğu görüldü.
YOZGAT VE DİĞER İLLERDE EN YAYGIN KADIN İSİMLERİ
Yapılan araştırmaya göre, Yozgat ilinde en yaygın kadın ismi "Fatma" olarak belirlendi. Fatma ismi, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında ve Türkiye'nin birçok bölgesinde en popüler kadın ismi olarak öne çıkıyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde de benzer bir durum söz konusu. Fatma ismi, İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde de en yaygın kadın ismi olarak kaydedilmiş.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YAYGIN KADIN İSİMLERİ
TÜİK'in araştırmasında belirlenen en yaygın dört kadın ismi şunlar oldu:
Fatma
Ayşe
Zeynep
Hatice
İÇ ANADOLU'DA YALNIZCA BİR İLDE ZİRVE DEĞİŞİYOR!
Yozgat - Fatma
Aksaray - Hatice
Ankara - Fatma
Çankırı - Fatma
Eskişehir - Fatma
Karaman - Ayşe
Kayseri - Fatma
Kırıkkale - Fatma
Kırşehir - Fatma
Konya - Ayşe
Nevşehir - Fatma
Niğde - Fatma
Sivas - Fatma
MARMARA'DA AÇIK ARA TEK İSİM!
İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova: Fatma
EGE BÖLGESİ'NDE İKİ İSİM ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR!
İzmir - Fatma
Manisa - Ayşe
Aydın - Fatma
Denizli - Fatma
Muğla - Fatma
Afyonkarahisar - Ayşe
Kütahya - Ayşe
Uşak - Ayşe
KARADENİZ'DE TÜM İLLERDE TEK İSİM!
Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Gümüşhane, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak: Fatma
AKDENİZ'DE DE FATMA ZİRVEDEKİ DURUMUNU KORUDU!
Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye: Fatma
DOĞU ANADOLU'DA İKİ İSİM LİSTEDE!
Van - Fatma
Bitlis - Zeynep
Muş - Zeynep
Tunceli - Ali
Ardahan - Murat
Ağrı - Fatma
Bingöl - Fatma
Elazığ - Fatma
Erzincan - Zeynep
Erzurum - Zeynep
Hakkâri - Fatma
Iğdır - Fatma
Kars - Fatma
Malatya - Fatma
GÜNEYDOĞU'DA FATMA VE ZEYNEP ZİRVEDE!
Şırnak - Fatma
Siirt - Zeynep
Batman - Zeynep
Diyarbakır - Fatma
Şanlıurfa - Fatma
Adıyaman - Fatma
Gaziantep - Fatma
Kilis - Fatma
Mardin - Zeynep
BÖLGELERDE İSİM DAĞILIMI VE KÜLTÜREL ETKİ
Ege Bölgesi'nde Fatma ve Ayşe isimleri zirveyi paylaşırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fatma ve Zeynep isimleri sıkça tercih ediliyor. İç Anadolu'da ise çoğu ilde Fatma ismi zirvede, sadece Konya ve Karaman gibi illerde Ayşe ismi de popüler.
KÜLTÜREL MİRAS VE İSİMLERİN POPÜLERLİĞİ
Türkiye'nin kadın isim haritası, kültürel mirasın ve geleneklerin isim seçimlerindeki etkisini de gösteriyor. Fatma, Ayşe, Zeynep ve Hatice gibi isimler, Türk toplumunun köklü geleneklerini ve tarihini yansıtan isimler arasında. Bu isimlerin geniş çapta popüler olması, toplumun kültürel değerlerine olan bağlılığını da simgeliyor.