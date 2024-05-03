Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 verilerine dayanarak gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Türkiye'nin kadın isim haritasını ortaya çıkardı. Bu araştırma, Türkiye genelinde kadın isimlerinin dağılımını ve en popüler isimleri gözler önüne seriyor. Toplamda 81 ilde en çok tercih edilen 4 kadın ismi belirlendi ve bu isimlerin yıllar boyunca popülerliğini koruduğu görüldü.

YOZGAT VE DİĞER İLLERDE EN YAYGIN KADIN İSİMLERİ

Yapılan araştırmaya göre, Yozgat ilinde en yaygın kadın ismi "Fatma" olarak belirlendi. Fatma ismi, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında ve Türkiye'nin birçok bölgesinde en popüler kadın ismi olarak öne çıkıyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde de benzer bir durum söz konusu. Fatma ismi, İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde de en yaygın kadın ismi olarak kaydedilmiş.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YAYGIN KADIN İSİMLERİ

TÜİK'in araştırmasında belirlenen en yaygın dört kadın ismi şunlar oldu:

Fatma

Ayşe

Zeynep

Hatice

İÇ ANADOLU'DA YALNIZCA BİR İLDE ZİRVE DEĞİŞİYOR!

Yozgat - Fatma

Aksaray - Hatice

Ankara - Fatma

Çankırı - Fatma

Eskişehir - Fatma

Karaman - Ayşe

Kayseri - Fatma

Kırıkkale - Fatma

Kırşehir - Fatma

Konya - Ayşe

Nevşehir - Fatma

Niğde - Fatma

Sivas - Fatma

MARMARA'DA AÇIK ARA TEK İSİM!

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova: Fatma

EGE BÖLGESİ'NDE İKİ İSİM ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR!

İzmir - Fatma

Manisa - Ayşe

Aydın - Fatma

Denizli - Fatma

Muğla - Fatma

Afyonkarahisar - Ayşe

Kütahya - Ayşe

Uşak - Ayşe

KARADENİZ'DE TÜM İLLERDE TEK İSİM!

Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Gümüşhane, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak: Fatma

AKDENİZ'DE DE FATMA ZİRVEDEKİ DURUMUNU KORUDU!

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye: Fatma

DOĞU ANADOLU'DA İKİ İSİM LİSTEDE!

Van - Fatma

Bitlis - Zeynep

Muş - Zeynep

Tunceli - Ali

Ardahan - Murat

Ağrı - Fatma

Bingöl - Fatma

Elazığ - Fatma

Erzincan - Zeynep

Erzurum - Zeynep

Hakkâri - Fatma

Iğdır - Fatma

Kars - Fatma

Malatya - Fatma

GÜNEYDOĞU'DA FATMA VE ZEYNEP ZİRVEDE!

Şırnak - Fatma

Siirt - Zeynep

Batman - Zeynep

Diyarbakır - Fatma

Şanlıurfa - Fatma

Adıyaman - Fatma

Gaziantep - Fatma

Kilis - Fatma

Mardin - Zeynep

BÖLGELERDE İSİM DAĞILIMI VE KÜLTÜREL ETKİ

Ege Bölgesi'nde Fatma ve Ayşe isimleri zirveyi paylaşırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fatma ve Zeynep isimleri sıkça tercih ediliyor. İç Anadolu'da ise çoğu ilde Fatma ismi zirvede, sadece Konya ve Karaman gibi illerde Ayşe ismi de popüler.

KÜLTÜREL MİRAS VE İSİMLERİN POPÜLERLİĞİ

Türkiye'nin kadın isim haritası, kültürel mirasın ve geleneklerin isim seçimlerindeki etkisini de gösteriyor. Fatma, Ayşe, Zeynep ve Hatice gibi isimler, Türk toplumunun köklü geleneklerini ve tarihini yansıtan isimler arasında. Bu isimlerin geniş çapta popüler olması, toplumun kültürel değerlerine olan bağlılığını da simgeliyor.