Seçim çalışmaları dâhilinde çalışmalar yürüten ve Yozgatlı vatandaşlarla buluşan AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül, TOKİ 2’nci etapta oturan mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

“GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZ”

Seçim çalışmaları için mahalle mahalle gezen Milletvekili AdayıAbdulkadir Akgül, vatandaş ile bir arada bulunuyor.

Milletvekili Adayı Akgül, gönül köprülerini sağlamlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Akgül, “Doğru adımlarla yola devam. Milletimizle bir araya gelmeye, gönül köprülerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de; TOKİ 2’nci Etapta oturan mahalle sakinlerimizle Fazlı Hafız Kültür Evi’nde bir araya geldik. Bizim gücümüz milletimiz. Teşekkürler Yozgat” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi