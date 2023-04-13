İlçe vatandaşa artı değer katacak olan Sarıkaya İlçe Halk Kütüphanesi için çalışmalara start verildi.

Bölgenin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyacağı söylenen kütüphane için çalışmalara başlandı.

Çalışmaların başladığı Sarıkaya İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde ise birçok alan bulunacak.

12 bin metrekare alana kurulan kütüphane 7’den 24’e birçok vatandaşı ağırlayacak kapasitede olacak.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yapımına başlanan kütüphane için açıklama yaptı.

Kütüphane içeriğinden bahseden Başkan Açıkel, “Kütüphanemizin içerisinde bebek ve çocuk kütüphanesi, sinema salonu ve aile dinlenme yerleri de bulunacak” dedi.

Açıkel, kütüphanenin 3 bin 200 metrekare kullanım alanlı toplamda ise 12 bin metrekare alana kurulu olacağını kaydetti.

Başkan Açıkel açıklamasının tamamında şu şekilde konuştu; “Sarıkaya’mıza en güzeli yakışır. 3 bin 200 metrekare kullanım alanlı toplam 12 bin metrekare alana kurulu, içinde bebek ve çocuk kütüphanesi, sinema salonu ve aile dinlenme yerleri de bulunan Sarıkaya İlçe Halk Kütüphanesi yapımına bugün ilk kepçeyi vurarak başladık. Bittiğinde inşallah Yozgat’ın en büyüğü olacak.” Melike Aslı Arslan