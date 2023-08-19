Yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyenin 7’den 70’e tüm Boğazlıyan halkı için hayata geçirdiği yeni projeler arasında yer alan Yaşlı Bakımevi, 8 Derslikli Yeni Anaokulu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında Başkan Coşar, bilgi verdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediye tarafından yeni projeler arasında yer alan Yaşı Bakımevi, ilçedeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireylere daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor. Başkan Coşar, projenin başlamasıyla birlikte ilçenin yaşlıların daha iyi koşullarda yaşam sürdürebilecekleri modern ve donanımlı bir tesise kavuşacağını belirtti.

Yaşlı Bakımevi projesi çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Coşar, “Başımızın tacı büyüklerimiz için hayata geçireceğimiz Yaşlı Bakımevi projemizin yapım işi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizi yarınlara taşıyacak projelerimizle ve eserlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Rabbim kıymetli büyüklerimize sıhhatli ömürler versin. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Yapımı devam eden 8 derslik anaokulu projesi geleceğe katkı sağlayacak.

Coşar, 8 derslikten oluşan yeni anaokulu inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Geleceğe yatırım yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan’a yeni eser ve hizmetler kazandırmaya devam ettiklerini aktardı.

Yeni anaokulu ile ilgili açıklamada bulunan Coşar, “Eğitime yönelik yapılan 8 derslikten oluşan yeni anaokulu ve 12 dersliğe sahip yeni ilkokul binasının tamamlandığında geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim ve öğretim alanında çok önemli katkılar sağlayacak. Şimdiden yeni eğitim binalarımız hem vatandaşlarımıza hem de geleceğimizin teminatı öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

SAĞLIKTA ÖNEMLİ ADIMLAR

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı hizmet sevdasıyla çıkmış oldukları yolda çalışmalara devam ediyor.

Farklı projeleri hayata geçiren Boğazlıyan Belediyesi sağlık yönünde de çalışmalarını sürdürüyor.

Boğazlıyan ilçesine kazandırılan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binaların çalışmaları devam ediyor.

İlçe halkının sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanması için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Coşar, sağlık tesisini ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmete sunulacağını belirten Coşar, “Boğazlıyan'ı yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, eserlerimizle daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Eğitimde, ticarette, sağlık gibi birçok konuda ilçemizde büyük projeler gerçekleştirdik. Sağlık sektöründe de İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binalarının inşaatları devam ediyor. İnşallah bu çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız” şeklinde konuştu. Zekiye Doğan